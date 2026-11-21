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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 48
Al-Kahf
48
18:48
وعرضوا على ربك صفا لقد جيتمونا كما خلقناكم اول مرة بل زعمتم الن نجعل لكم موعدا ٤٨
وَعُرِضُوا۟ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّۭا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَـٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍۭ ۚ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًۭا ٤٨
وَعُرِضُواْ
ﱜ
عَلَىٰ
ﱝ
رَبِّكَ
ﱞ
صَفّٗا
ﱟ
لَّقَدۡ
ﱠ
جِئۡتُمُونَا
ﱡ
كَمَا
ﱢ
خَلَقۡنَٰكُمۡ
ﱣ
أَوَّلَ
ﱤ
مَرَّةِۭۚ
ﱥﱦ
بَلۡ
ﱧ
زَعَمۡتُمۡ
ﱨ
أَلَّن
ﱩ
نَّجۡعَلَ
ﱪ
لَكُم
ﱫ
مَّوۡعِدٗا
ﱬ
٤٨
ﱭ
Compariranno in file schierate davanti al tuo Signore: «Eccovi ritornati a Noi come vi creammo la prima volta. E invece pretendevate che mai vi avremmo fissato un termine?».
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