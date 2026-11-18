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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 41
Al-Kahf
41
18:41
او يصبح ماوها غورا فلن تستطيع له طلبا ٤١
أَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًۭا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُۥ طَلَبًۭا ٤١
أَوۡ
ﲚ
يُصۡبِحَ
ﲛ
مَآؤُهَا
ﲜ
غَوۡرٗا
ﲝ
فَلَن
ﲞ
تَسۡتَطِيعَ
ﲟ
لَهُۥ
ﲠ
طَلَبٗا
ﲡ
٤١
ﲢ
o che l’acqua che irriga scenda a tale profondità che tu non possa più raggiungerla».
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Tafsir Fathul Majid
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