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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 40
Al-Kahf
40
18:40
فعسى ربي ان يوتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا ٤٠
فَعَسَىٰ رَبِّىٓ أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًۭا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًۭا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًۭا زَلَقًا ٤٠
فَعَسَىٰ
ﲊ
رَبِّيٓ
ﲋ
أَن
ﲌ
يُؤۡتِيَنِ
ﲍ
خَيۡرٗا
ﲎ
مِّن
ﲏ
جَنَّتِكَ
ﲐ
وَيُرۡسِلَ
ﲑ
عَلَيۡهَا
ﲒ
حُسۡبَانٗا
ﲓ
مِّنَ
ﲔ
ٱلسَّمَآءِ
ﲕ
فَتُصۡبِحَ
ﲖ
صَعِيدٗا
ﲗ
زَلَقًا
ﲘ
٤٠
ﲙ
può darsi che presto il mio Signore mi dia qualcosa di meglio del tuo giardino e che invii dal cielo una calamità contro di esso riducendolo a nudo suolo,
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Tafsir Fathul Majid
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