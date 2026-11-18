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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 39
Al-Kahf
39
18:39
ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترن انا اقل منك مالا وولدا ٣٩
وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ إِن تَرَنِ أَنَا۠ أَقَلَّ مِنكَ مَالًۭا وَوَلَدًۭا ٣٩
وَلَوۡلَآ
ﱵ
إِذۡ
ﱶ
دَخَلۡتَ
ﱷ
جَنَّتَكَ
ﱸ
قُلۡتَ
ﱹ
مَا
ﱺ
شَآءَ
ﱻ
ٱللَّهُ
ﱼ
لَا
ﱽ
قُوَّةَ
ﱾ
إِلَّا
ﱿ
بِٱللَّهِۚ
ﲀﲁ
إِن
ﲂ
تَرَنِ
ﲃ
أَنَا۠
ﲄ
أَقَلَّ
ﲅ
مِنكَ
ﲆ
مَالٗا
ﲇ
وَوَلَدٗا
ﲈ
٣٩
ﲉ
Conveniva che entrando nel tuo giardino dicessi: “Così Allah ha voluto! Non c’è potenza se non in Allah!”
1
. Sebbene tu mi veda inferiore a te nei beni e nei figli
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Tafsir Fathul Majid
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