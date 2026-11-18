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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 29
Al-Kahf
29
18:29
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بيس الشراب وساءت مرتفقا ٢٩
وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلظَّـٰلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُوا۟ يُغَاثُوا۟ بِمَآءٍۢ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ٢٩
وَقُلِ
ﱢ
ٱلۡحَقُّ
ﱣ
مِن
ﱤ
رَّبِّكُمۡۖ
ﱥﱦ
فَمَن
ﱧ
شَآءَ
ﱨ
فَلۡيُؤۡمِن
ﱩ
وَمَن
ﱪ
شَآءَ
ﱫ
فَلۡيَكۡفُرۡۚ
ﱬﱭ
إِنَّآ
ﱮ
أَعۡتَدۡنَا
ﱯ
لِلظَّٰلِمِينَ
ﱰ
نَارًا
ﱱ
أَحَاطَ
ﱲ
بِهِمۡ
ﱳ
سُرَادِقُهَاۚ
ﱴﱵ
وَإِن
ﱶ
يَسۡتَغِيثُواْ
ﱷ
يُغَاثُواْ
ﱸ
بِمَآءٖ
ﱹ
كَٱلۡمُهۡلِ
ﱺ
يَشۡوِي
ﱻ
ٱلۡوُجُوهَۚ
ﱼﱽ
بِئۡسَ
ﱾ
ٱلشَّرَابُ
ﱿ
وَسَآءَتۡ
ﲀ
مُرۡتَفَقًا
ﲁ
٢٩
ﲂ
Di’: «La verità [proviene] dal vostro Signore: creda chi vuole e chi vuole neghi»
1
. In verità abbiamo preparato per gli ingiusti un fuoco le cui fiamme li circonderanno, e quando imploreranno da bere, saranno abbeverati da un’acqua simile a metallo fuso che ustionerà i loro volti. Che terribile bevanda, che atroce dimora!
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Tafsir Fathul Majid
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