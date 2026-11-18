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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 28
Al-Kahf
28
18:28
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا ٢٨
وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِىِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُۥ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمْرُهُۥ فُرُطًۭا ٢٨
وَٱصۡبِرۡ
ﱁ
نَفۡسَكَ
ﱂ
مَعَ
ﱃ
ٱلَّذِينَ
ﱄ
يَدۡعُونَ
ﱅ
رَبَّهُم
ﱆ
بِٱلۡغَدَوٰةِ
ﱇ
وَٱلۡعَشِيِّ
ﱈ
يُرِيدُونَ
ﱉ
وَجۡهَهُۥۖ
ﱊﱋ
وَلَا
ﱌ
تَعۡدُ
ﱍ
عَيۡنَاكَ
ﱎ
عَنۡهُمۡ
ﱏ
تُرِيدُ
ﱐ
زِينَةَ
ﱑ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﱒ
ٱلدُّنۡيَاۖ
ﱓﱔ
وَلَا
ﱕ
تُطِعۡ
ﱖ
مَنۡ
ﱗ
أَغۡفَلۡنَا
ﱘ
قَلۡبَهُۥ
ﱙ
عَن
ﱚ
ذِكۡرِنَا
ﱛ
وَٱتَّبَعَ
ﱜ
هَوَىٰهُ
ﱝ
وَكَانَ
ﱞ
أَمۡرُهُۥ
ﱟ
فُرُطٗا
ﱠ
٢٨
ﱡ
E persevera insieme con coloro che invocano il loro Signore al mattino e alla sera, desiderando il Suo Volto. Non vadano oltre loro i tuoi occhi, in cerca degli agi di questa vita. Non dar retta a colui il cui cuore abbiamo reso indifferente al Ricordo di Noi, che si abbandona alle sue passioni ed è oltraggioso nel suo agire
1
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