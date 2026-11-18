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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 27
Al-Kahf
27
18:27
واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا ٢٧
وَٱتْلُ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ۖ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـٰتِهِۦ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلْتَحَدًۭا ٢٧
وَٱتۡلُ
ﳉ
مَآ
ﳊ
أُوحِيَ
ﳋ
إِلَيۡكَ
ﳌ
مِن
ﳍ
كِتَابِ
ﳎ
رَبِّكَۖ
ﳏﳐ
لَا
ﳑ
مُبَدِّلَ
ﳒ
لِكَلِمَٰتِهِۦ
ﳓ
وَلَن
ﳔ
تَجِدَ
ﳕ
مِن
ﳖ
دُونِهِۦ
ﳗ
مُلۡتَحَدٗا
ﳘ
٢٧
ﳙ
Recita quello che ti è stato rivelato del Libro del tuo Signore. Nessuno può cambiare le Sue parole
1
e non troverai
2
, all’infuori di Lui, alcun rifugio.
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Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.