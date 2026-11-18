Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 24
Al-Kahf
24
18:24
الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهدين ربي لاقرب من هاذا رشدا ٢٤
إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰٓ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّى لِأَقْرَبَ مِنْ هَـٰذَا رَشَدًۭا ٢٤
إِلَّآ
ﲒ
أَن
ﲓ
يَشَآءَ
ﲔ
ٱللَّهُۚ
ﲕﲖ
وَٱذۡكُر
ﲗ
رَّبَّكَ
ﲘ
إِذَا
ﲙ
نَسِيتَ
ﲚ
وَقُلۡ
ﲛ
عَسَىٰٓ
ﲜ
أَن
ﲝ
يَهۡدِيَنِ
ﲞ
رَبِّي
ﲟ
لِأَقۡرَبَ
ﲠ
مِنۡ
ﲡ
هَٰذَا
ﲢ
رَشَدٗا
ﲣ
٢٤
ﲤ
senza dire «se Allah vuole»
1
. Ricordati del tuo Signore quando avrai dimenticato [di dirlo] e di’ : «Spero che il mio Signore mi guidi in una direzione ancora migliore».
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.