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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 22
Al-Kahf
22
18:22
سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا ٢٢
سَيَقُولُونَ ثَلَـٰثَةٌۭ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌۭ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًۢا بِٱلْغَيْبِ ۖ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌۭ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُل رَّبِّىٓ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌۭ ۗ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءًۭ ظَـٰهِرًۭا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًۭا ٢٢
سَيَقُولُونَ
ﱥ
ثَلَٰثَةٞ
ﱦ
رَّابِعُهُمۡ
ﱧ
كَلۡبُهُمۡ
ﱨ
وَيَقُولُونَ
ﱩ
خَمۡسَةٞ
ﱪ
سَادِسُهُمۡ
ﱫ
كَلۡبُهُمۡ
ﱬ
رَجۡمَۢا
ﱭ
بِٱلۡغَيۡبِۖ
ﱮﱯ
وَيَقُولُونَ
ﱰ
سَبۡعَةٞ
ﱱ
وَثَامِنُهُمۡ
ﱲ
كَلۡبُهُمۡۚ
ﱳﱴ
قُل
ﱵ
رَّبِّيٓ
ﱶ
أَعۡلَمُ
ﱷ
بِعِدَّتِهِم
ﱸ
مَّا
ﱹ
يَعۡلَمُهُمۡ
ﱺ
إِلَّا
ﱻ
قَلِيلٞۗ
ﱼﱽ
فَلَا
ﱾ
تُمَارِ
ﱿ
فِيهِمۡ
ﲀ
إِلَّا
ﲁ
مِرَآءٗ
ﲂ
ظَٰهِرٗا
ﲃ
وَلَا
ﲄ
تَسۡتَفۡتِ
ﲅ
فِيهِم
ﲆ
مِّنۡهُمۡ
ﲇ
أَحَدٗا
ﲈ
٢٢
ﲉ
Diranno: «Erano tre, e il quarto era il cane». Diranno congetturando sull’ignoto: «Cinque, sesto il cane» e diranno: «Sette, e l’ottavo era il cane». Di’: «Il mio Signore meglio conosce il loro numero. Ben pochi lo conoscono». Non discutere di ciò eccetto per quanto è palese e non chiedere a nessuno un parere in proposito
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