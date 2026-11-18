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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 21
Al-Kahf
21
18:21
وكذالك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعة لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا ٢١
وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّۭ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَـٰزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ ۖ فَقَالُوا۟ ٱبْنُوا۟ عَلَيْهِم بُنْيَـٰنًۭا ۖ رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُوا۟ عَلَىٰٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًۭا ٢١
وَكَذَٰلِكَ
ﱁ
أَعۡثَرۡنَا
ﱂ
عَلَيۡهِمۡ
ﱃ
لِيَعۡلَمُوٓاْ
ﱄ
أَنَّ
ﱅ
وَعۡدَ
ﱆ
ٱللَّهِ
ﱇ
حَقّٞ
ﱈ
وَأَنَّ
ﱉ
ٱلسَّاعَةَ
ﱊ
لَا
ﱋ
رَيۡبَ
ﱌ
فِيهَآ
ﱍ
إِذۡ
ﱎ
يَتَنَٰزَعُونَ
ﱏ
بَيۡنَهُمۡ
ﱐ
أَمۡرَهُمۡۖ
ﱑﱒ
فَقَالُواْ
ﱓ
ٱبۡنُواْ
ﱔ
عَلَيۡهِم
ﱕ
بُنۡيَٰنٗاۖ
ﱖﱗ
رَّبُّهُمۡ
ﱘ
أَعۡلَمُ
ﱙ
بِهِمۡۚ
ﱚﱛ
قَالَ
ﱜ
ٱلَّذِينَ
ﱝ
غَلَبُواْ
ﱞ
عَلَىٰٓ
ﱟ
أَمۡرِهِمۡ
ﱠ
لَنَتَّخِذَنَّ
ﱡ
عَلَيۡهِم
ﱢ
مَّسۡجِدٗا
ﱣ
٢١
ﱤ
Facemmo sì che fossero scoperti, affinché si sapesse che la promessa di Allah è verità e che non c’è dubbio alcuno a proposito dell’Ora. Discutevano sul caso loro e dicevano: «Innalzate su di loro un edificio. Il loro Signore meglio li conosce». Quelli che infine prevalsero dissero: «Costruiamo su di loro un santuario»
1
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