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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 2
Al-Kahf
2
18:2
قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المومنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ٢
قَيِّمًۭا لِّيُنذِرَ بَأْسًۭا شَدِيدًۭا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًۭا ٢
قَيِّمٗا
ﲺ
لِّيُنذِرَ
ﲻ
بَأۡسٗا
ﲼ
شَدِيدٗا
ﲽ
مِّن
ﲾ
لَّدُنۡهُ
ﲿ
وَيُبَشِّرَ
ﳀ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﳁ
ٱلَّذِينَ
ﳂ
يَعۡمَلُونَ
ﳃ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﳄ
أَنَّ
ﳅ
لَهُمۡ
ﳆ
أَجۡرًا
ﳇ
حَسَنٗا
ﳈ
٢
ﳉ
[Un Libro] retto, per avvertire di un rigore proveniente da parte di Allah, per annunciare ai credenti che compiono il bene una ricompensa bella,
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Tafsir Fathul Majid
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