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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 18
Al-Kahf
18
18:18
وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمليت منهم رعبا ١٨
وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًۭا وَهُمْ رُقُودٌۭ ۚ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُم بَـٰسِطٌۭ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ ۚ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًۭا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًۭا ١٨
وَتَحۡسَبُهُمۡ
ﱼ
أَيۡقَاظٗا
ﱽ
وَهُمۡ
ﱾ
رُقُودٞۚ
ﱿﲀ
وَنُقَلِّبُهُمۡ
ﲁ
ذَاتَ
ﲂ
ٱلۡيَمِينِ
ﲃ
وَذَاتَ
ﲄ
ٱلشِّمَالِۖ
ﲅﲆ
وَكَلۡبُهُم
ﲇ
بَٰسِطٞ
ﲈ
ذِرَاعَيۡهِ
ﲉ
بِٱلۡوَصِيدِۚ
ﲊﲋ
لَوِ
ﲌ
ٱطَّلَعۡتَ
ﲍ
عَلَيۡهِمۡ
ﲎ
لَوَلَّيۡتَ
ﲏ
مِنۡهُمۡ
ﲐ
فِرَارٗا
ﲑ
وَلَمُلِئۡتَ
ﲒ
مِنۡهُمۡ
ﲓ
رُعۡبٗا
ﲔ
١٨
ﲕ
Avresti creduto che fossero svegli e invece dormivano. Li giravamo sul lato destro e su quello sinistro
1
, mentre il loro cane era sulla soglia, le zampe distese. Se li avessi scorti saresti certamente fuggito volgendo le spalle e certo saresti stato preso dal terrore vedendoli
2
.
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