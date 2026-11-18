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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 17
Al-Kahf
17
18:17
۞ وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذالك من ايات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ١٧
۞ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَٰوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِى فَجْوَةٍۢ مِّنْهُ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ ۗ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ وَلِيًّۭا مُّرْشِدًۭا ١٧
۞ وَتَرَى
ﱕ ﱖ
ٱلشَّمۡسَ
ﱗ
إِذَا
ﱘ
طَلَعَت
ﱙ
تَّزَٰوَرُ
ﱚ
عَن
ﱛ
كَهۡفِهِمۡ
ﱜ
ذَاتَ
ﱝ
ٱلۡيَمِينِ
ﱞ
وَإِذَا
ﱟ
غَرَبَت
ﱠ
تَّقۡرِضُهُمۡ
ﱡ
ذَاتَ
ﱢ
ٱلشِّمَالِ
ﱣ
وَهُمۡ
ﱤ
فِي
ﱥ
فَجۡوَةٖ
ﱦ
مِّنۡهُۚ
ﱧﱨ
ذَٰلِكَ
ﱩ
مِنۡ
ﱪ
ءَايَٰتِ
ﱫ
ٱللَّهِۗ
ﱬﱭ
مَن
ﱮ
يَهۡدِ
ﱯ
ٱللَّهُ
ﱰ
فَهُوَ
ﱱ
ٱلۡمُهۡتَدِۖ
ﱲﱳ
وَمَن
ﱴ
يُضۡلِلۡ
ﱵ
فَلَن
ﱶ
تَجِدَ
ﱷ
لَهُۥ
ﱸ
وَلِيّٗا
ﱹ
مُّرۡشِدٗا
ﱺ
١٧
ﱻ
Avresti visto il sole, al levarsi sfiorare a destra la loro caverna, e scostarsi a sinistra, al calare mentre loro erano in un ampio spazio
1
. Questi sono i segni di Allah. Colui che Allah guida è ben guidato, ma per colui che Egli svia non troverai patrono alcuno che lo diriga.
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