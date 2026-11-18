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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 16
Al-Kahf
16
18:16
واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيي لكم من امركم مرفقا ١٦
وَإِذِ ٱعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوُۥٓا۟ إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِۦ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًۭا ١٦
وَإِذِ
ﱁ
ٱعۡتَزَلۡتُمُوهُمۡ
ﱂ
وَمَا
ﱃ
يَعۡبُدُونَ
ﱄ
إِلَّا
ﱅ
ٱللَّهَ
ﱆ
فَأۡوُۥٓاْ
ﱇ
إِلَى
ﱈ
ٱلۡكَهۡفِ
ﱉ
يَنشُرۡ
ﱊ
لَكُمۡ
ﱋ
رَبُّكُم
ﱌ
مِّن
ﱍ
رَّحۡمَتِهِۦ
ﱎ
وَيُهَيِّئۡ
ﱏ
لَكُم
ﱐ
مِّنۡ
ﱑ
أَمۡرِكُم
ﱒ
مِّرۡفَقٗا
ﱓ
١٦
ﱔ
Quando vi sarete allontanati da loro e da ciò che adorano all’in- fuori di Allah, rifugiatevi nella caverna: il vostro Signore spargerà su di voi la Sua misericordia e deciderà del vostro caso nel migliore dei modi»
1
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