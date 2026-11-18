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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 15
Al-Kahf
15
18:15
هاولاء قومنا اتخذوا من دونه الهة لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ١٥
هَـٰٓؤُلَآءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةًۭ ۖ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَـٰنٍۭ بَيِّنٍۢ ۖ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًۭا ١٥
هَٰٓؤُلَآءِ
ﳃ
قَوۡمُنَا
ﳄ
ٱتَّخَذُواْ
ﳅ
مِن
ﳆ
دُونِهِۦٓ
ﳇ
ءَالِهَةٗۖ
ﳈﳉ
لَّوۡلَا
ﳊ
يَأۡتُونَ
ﳋ
عَلَيۡهِم
ﳌ
بِسُلۡطَٰنِۭ
ﳍ
بَيِّنٖۖ
ﳎﳏ
فَمَنۡ
ﳐ
أَظۡلَمُ
ﳑ
مِمَّنِ
ﳒ
ٱفۡتَرَىٰ
ﳓ
عَلَى
ﳔ
ٱللَّهِ
ﳕ
كَذِبٗا
ﳖ
١٥
ﳗ
Ecco che la nostra gente si è presa degli dèi all’infuori di Lui. Perché non adducono una prova evidente su di loro? Qual peggior iniquo di chi inventa menzogne contro Allah?
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