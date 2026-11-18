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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 11
Al-Kahf
11
18:11
فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا ١١
فَضَرَبْنَا عَلَىٰٓ ءَاذَانِهِمْ فِى ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًۭا ١١
فَضَرَبۡنَا
ﲏ
عَلَىٰٓ
ﲐ
ءَاذَانِهِمۡ
ﲑ
فِي
ﲒ
ٱلۡكَهۡفِ
ﲓ
سِنِينَ
ﲔ
عَدَدٗا
ﲕ
١١
ﲖ
Rendemmo sorde le loro orecchie, [rimasero] nella caverna per molti anni.
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Tafsir Fathul Majid
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