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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 103
Al-Kahf
103
18:103
قل هل ننبيكم بالاخسرين اعمالا ١٠٣
قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَـٰلًا ١٠٣
قُلۡ
ﲃ
هَلۡ
ﲄ
نُنَبِّئُكُم
ﲅ
بِٱلۡأَخۡسَرِينَ
ﲆ
أَعۡمَٰلًا
ﲇ
١٠٣
ﲈ
Di’: «Volete che vi citiamo coloro le cui opere sono più inutili,
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Tafsir Fathul Majid
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