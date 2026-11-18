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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 10
Al-Kahf
10
18:10
اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيي لنا من امرنا رشدا ١٠
إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُوا۟ رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةًۭ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًۭا ١٠
إِذۡ
ﱾ
أَوَى
ﱿ
ٱلۡفِتۡيَةُ
ﲀ
إِلَى
ﲁ
ٱلۡكَهۡفِ
ﲂ
فَقَالُواْ
ﲃ
رَبَّنَآ
ﲄ
ءَاتِنَا
ﲅ
مِن
ﲆ
لَّدُنكَ
ﲇ
رَحۡمَةٗ
ﲈ
وَهَيِّئۡ
ﲉ
لَنَا
ﲊ
مِنۡ
ﲋ
أَمۡرِنَا
ﲌ
رَشَدٗا
ﲍ
١٠
ﲎ
Quando quei giovani si rifugiarono nella caverna, dissero: «Signor nostro, concedici la Tua misericordia, concedici retto comportamento nel nostro agire».
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