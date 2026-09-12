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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 9
Ar-Ra'd
9
13:9
عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ٩
عَـٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ٩
عَٰلِمُ
ﱻ
ٱلۡغَيۡبِ
ﱼ
وَٱلشَّهَٰدَةِ
ﱽ
ٱلۡكَبِيرُ
ﱾ
ٱلۡمُتَعَالِ
ﱿ
٩
ﲀ
Egli è il Conoscitore dell’invisibile e del visibile, il Grande, il Sublime.
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Tafsir Fathul Majid
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