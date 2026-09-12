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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 6
Ar-Ra'd
6
13:6
ويستعجلونك بالسيية قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب ٦
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَـٰتُ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍۢ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٦
وَيَسۡتَعۡجِلُونَكَ
ﱁ
بِٱلسَّيِّئَةِ
ﱂ
قَبۡلَ
ﱃ
ٱلۡحَسَنَةِ
ﱄ
وَقَدۡ
ﱅ
خَلَتۡ
ﱆ
مِن
ﱇ
قَبۡلِهِمُ
ﱈ
ٱلۡمَثُلَٰتُۗ
ﱉﱊ
وَإِنَّ
ﱋ
رَبَّكَ
ﱌ
لَذُو
ﱍ
مَغۡفِرَةٖ
ﱎ
لِّلنَّاسِ
ﱏ
عَلَىٰ
ﱐ
ظُلۡمِهِمۡۖ
ﱑﱒ
وَإِنَّ
ﱓ
رَبَّكَ
ﱔ
لَشَدِيدُ
ﱕ
ٱلۡعِقَابِ
ﱖ
٦
ﱗ
E ti chiedono
1
di sollecitare il male prima del bene! Eppure prima di loro si produssero castighi esemplari. In verità il tuo Signore è disposto al perdono degli uomini, nonostante la loro iniquità. In verità il tuo Signore è severo nel castigo
2
.
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