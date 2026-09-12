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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 3
Ar-Ra'd
3
13:3
وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ان في ذالك لايات لقوم يتفكرون ٣
وَهُوَ ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَٰسِىَ وَأَنْهَـٰرًۭا ۖ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ ۖ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يَتَفَكَّرُونَ ٣
وَهُوَ
ﱲ
ٱلَّذِي
ﱳ
مَدَّ
ﱴ
ٱلۡأَرۡضَ
ﱵ
وَجَعَلَ
ﱶ
فِيهَا
ﱷ
رَوَٰسِيَ
ﱸ
وَأَنۡهَٰرٗاۖ
ﱹﱺ
وَمِن
ﱻ
كُلِّ
ﱼ
ٱلثَّمَرَٰتِ
ﱽ
جَعَلَ
ﱾ
فِيهَا
ﱿ
زَوۡجَيۡنِ
ﲀ
ٱثۡنَيۡنِۖ
ﲁﲂ
يُغۡشِي
ﲃ
ٱلَّيۡلَ
ﲄ
ٱلنَّهَارَۚ
ﲅﲆ
إِنَّ
ﲇ
فِي
ﲈ
ذَٰلِكَ
ﲉ
لَأٓيَٰتٖ
ﲊ
لِّقَوۡمٖ
ﲋ
يَتَفَكَّرُونَ
ﲌ
٣
ﲍ
Ed Egli è Colui Che ha disteso la terra, vi ha posto montagne e fiumi, e di ogni frutto ha stabilito in essa una coppia. Fa sì che la notte copra il giorno
1
. Ecco i segni per coloro che riflettono!
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Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.