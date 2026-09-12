Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 13
Ar-Ra'd
13
13:13
ويسبح الرعد بحمده والملايكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ١٣
وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِۦ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِۦ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَٰعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ وَهُمْ يُجَـٰدِلُونَ فِى ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ١٣
وَيُسَبِّحُ
ﳁ
ٱلرَّعۡدُ
ﳂ
بِحَمۡدِهِۦ
ﳃ
وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ
ﳄ
مِنۡ
ﳅ
خِيفَتِهِۦ
ﳆ
وَيُرۡسِلُ
ﳇ
ٱلصَّوَٰعِقَ
ﳈ
فَيُصِيبُ
ﳉ
بِهَا
ﳊ
مَن
ﳋ
يَشَآءُ
ﳌ
وَهُمۡ
ﳍ
يُجَٰدِلُونَ
ﳎ
فِي
ﳏ
ٱللَّهِ
ﳐ
وَهُوَ
ﳑ
شَدِيدُ
ﳒ
ٱلۡمِحَالِ
ﳓ
١٣
ﳔ
Il tuono Lo glorifica e Lo loda, e così gli angeli insieme nel timore di Lui. Scaglia i fulmini e colpisce chi vuole, mentre essi discutono su Allah, Colui che è temibile nella Sua potenza
1
!
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.