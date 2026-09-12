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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 10
Ar-Ra'd
10
13:10
سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار ١٠
سَوَآءٌۭ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِۦ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۭ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِٱلنَّهَارِ ١٠
سَوَآءٞ
ﲁ
مِّنكُم
ﲂ
مَّنۡ
ﲃ
أَسَرَّ
ﲄ
ٱلۡقَوۡلَ
ﲅ
وَمَن
ﲆ
جَهَرَ
ﲇ
بِهِۦ
ﲈ
وَمَنۡ
ﲉ
هُوَ
ﲊ
مُسۡتَخۡفِۭ
ﲋ
بِٱلَّيۡلِ
ﲌ
وَسَارِبُۢ
ﲍ
بِٱلنَّهَارِ
ﲎ
١٠
ﲏ
Per Lui non c’è differenza tra chi mantiene un segreto e chi lo divulga, tra chi si cela nella notte e chi si muove liberamente in pieno giorno.
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Tafsir Fathul Majid
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