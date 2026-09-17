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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 7
Al-'Ankabut
7
29:7
والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيياتهم ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون ٧
وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِى كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ٧
وَٱلَّذِينَ
ﱁ
ءَامَنُواْ
ﱂ
وَعَمِلُواْ
ﱃ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﱄ
لَنُكَفِّرَنَّ
ﱅ
عَنۡهُمۡ
ﱆ
سَيِّـَٔاتِهِمۡ
ﱇ
وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ
ﱈ
أَحۡسَنَ
ﱉ
ٱلَّذِي
ﱊ
كَانُواْ
ﱋ
يَعۡمَلُونَ
ﱌ
٧
ﱍ
Cancelleremo i peccati di coloro che credono e compiono il bene e li ricompenseremo delle loro azioni migliori.
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Tafsir Fathul Majid
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