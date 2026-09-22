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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 65
Al-'Ankabut
65
29:65
فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون ٦٥
فَإِذَا رَكِبُوا۟ فِى ٱلْفُلْكِ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّىٰهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ٦٥
فَإِذَا
ﱓ
رَكِبُواْ
ﱔ
فِي
ﱕ
ٱلۡفُلۡكِ
ﱖ
دَعَوُاْ
ﱗ
ٱللَّهَ
ﱘ
مُخۡلِصِينَ
ﱙ
لَهُ
ﱚ
ٱلدِّينَ
ﱛ
فَلَمَّا
ﱜ
نَجَّىٰهُمۡ
ﱝ
إِلَى
ﱞ
ٱلۡبَرِّ
ﱟ
إِذَا
ﱠ
هُمۡ
ﱡ
يُشۡرِكُونَ
ﱢ
٦٥
ﱣ
Quando salgono su una nave, invocano Allah rendendoGli un culto sincero. Quando poi Egli li mette in salvo sulla terraferma, Gli attribuiscono dei consoci,
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