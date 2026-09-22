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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 63
Al-'Ankabut
63
29:63
ولين سالتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون ٦٣
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۭ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنۢ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ٦٣
وَلَئِن
ﲼ
سَأَلۡتَهُم
ﲽ
مَّن
ﲾ
نَّزَّلَ
ﲿ
مِنَ
ﳀ
ٱلسَّمَآءِ
ﳁ
مَآءٗ
ﳂ
فَأَحۡيَا
ﳃ
بِهِ
ﳄ
ٱلۡأَرۡضَ
ﳅ
مِنۢ
ﳆ
بَعۡدِ
ﳇ
مَوۡتِهَا
ﳈ
لَيَقُولُنَّ
ﳉ
ٱللَّهُۚ
ﳊﳋ
قُلِ
ﳌ
ٱلۡحَمۡدُ
ﳍ
لِلَّهِۚ
ﳎﳏ
بَلۡ
ﳐ
أَكۡثَرُهُمۡ
ﳑ
لَا
ﳒ
يَعۡقِلُونَ
ﳓ
٦٣
ﳔ
Se domandi loro: «Chi fa scendere l’acqua dal cielo e ridà vita alla terra che già era morta?». Certamente risponderanno: «Allah». Di’: «La lode appartiene ad Allah!». Ma la maggior parte di loro non ragiona.
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