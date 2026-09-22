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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 60
Al-'Ankabut
60
29:60
وكاين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم ٦٠
وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٍۢ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٦٠
وَكَأَيِّن
ﲏ
مِّن
ﲐ
دَآبَّةٖ
ﲑ
لَّا
ﲒ
تَحۡمِلُ
ﲓ
رِزۡقَهَا
ﲔ
ٱللَّهُ
ﲕ
يَرۡزُقُهَا
ﲖ
وَإِيَّاكُمۡۚ
ﲗﲘ
وَهُوَ
ﲙ
ٱلسَّمِيعُ
ﲚ
ٱلۡعَلِيمُ
ﲛ
٦٠
ﲜ
Quanti esseri viventi non si preoccupano del loro nutrimento! È Allah che nutre loro e voi. È Lui Che tutto ascolta e conosce.
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Tafsir Fathul Majid
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