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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 58
Al-'Ankabut
58
29:58
والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوينهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم اجر العاملين ٥٨
وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًۭا تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَـٰمِلِينَ ٥٨
وَٱلَّذِينَ
ﱶ
ءَامَنُواْ
ﱷ
وَعَمِلُواْ
ﱸ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﱹ
لَنُبَوِّئَنَّهُم
ﱺ
مِّنَ
ﱻ
ٱلۡجَنَّةِ
ﱼ
غُرَفٗا
ﱽ
تَجۡرِي
ﱾ
مِن
ﱿ
تَحۡتِهَا
ﲀ
ٱلۡأَنۡهَٰرُ
ﲁ
خَٰلِدِينَ
ﲂ
فِيهَاۚ
ﲃﲄ
نِعۡمَ
ﲅ
أَجۡرُ
ﲆ
ٱلۡعَٰمِلِينَ
ﲇ
٥٨
ﲈ
Quanto a coloro che credono e operano il bene, li porremo in alti luoghi del Paradiso sotto i quali scorrono i ruscelli e vi rimarranno in perpetuo. Quanto è meraviglioso il premio di chi opera [il bene],
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