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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 50
Al-'Ankabut
50
29:50
وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربه قل انما الايات عند الله وانما انا نذير مبين ٥٠
وَقَالُوا۟ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَـٰتٌۭ مِّن رَّبِّهِۦ ۖ قُلْ إِنَّمَا ٱلْـَٔايَـٰتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَا۠ نَذِيرٌۭ مُّبِينٌ ٥٠
وَقَالُواْ
ﲓ
لَوۡلَآ
ﲔ
أُنزِلَ
ﲕ
عَلَيۡهِ
ﲖ
ءَايَٰتٞ
ﲗ
مِّن
ﲘ
رَّبِّهِۦۚ
ﲙﲚ
قُلۡ
ﲛ
إِنَّمَا
ﲜ
ٱلۡأٓيَٰتُ
ﲝ
عِندَ
ﲞ
ٱللَّهِ
ﲟ
وَإِنَّمَآ
ﲠ
أَنَا۠
ﲡ
نَذِيرٞ
ﲢ
مُّبِينٌ
ﲣ
٥٠
ﲤ
E dissero: «Perché non sono stati fatti scendere su di lui segni
1
da parte del suo Signore?». Di’: «I segni sono solo presso Allah. Io non sono che un ammonitore esplicito».
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Tafsir Fathul Majid
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