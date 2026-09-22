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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 49
Al-'Ankabut
49
29:49
بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وما يجحد باياتنا الا الظالمون ٤٩
بَلْ هُوَ ءَايَـٰتٌۢ بَيِّنَـٰتٌۭ فِى صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِـَٔايَـٰتِنَآ إِلَّا ٱلظَّـٰلِمُونَ ٤٩
بَلۡ
ﲃ
هُوَ
ﲄ
ءَايَٰتُۢ
ﲅ
بَيِّنَٰتٞ
ﲆ
فِي
ﲇ
صُدُورِ
ﲈ
ٱلَّذِينَ
ﲉ
أُوتُواْ
ﲊ
ٱلۡعِلۡمَۚ
ﲋﲌ
وَمَا
ﲍ
يَجۡحَدُ
ﲎ
بِـَٔايَٰتِنَآ
ﲏ
إِلَّا
ﲐ
ٱلظَّٰلِمُونَ
ﲑ
٤٩
ﲒ
Sono invece chiari segni [custoditi] nei cuori di coloro ai quali è stata data la scienza. Solo gli ingiusti negano i Nostri segni.
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Tafsir Fathul Majid
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