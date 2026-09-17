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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 40
Al-'Ankabut
40
29:40
فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولاكن كانوا انفسهم يظلمون ٤٠
فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنۢبِهِۦ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًۭا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَـٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٤٠
فَكُلًّا
ﱐ
أَخَذۡنَا
ﱑ
بِذَنۢبِهِۦۖ
ﱒﱓ
فَمِنۡهُم
ﱔ
مَّنۡ
ﱕ
أَرۡسَلۡنَا
ﱖ
عَلَيۡهِ
ﱗ
حَاصِبٗا
ﱘ
وَمِنۡهُم
ﱙ
مَّنۡ
ﱚ
أَخَذَتۡهُ
ﱛ
ٱلصَّيۡحَةُ
ﱜ
وَمِنۡهُم
ﱝ
مَّنۡ
ﱞ
خَسَفۡنَا
ﱟ
بِهِ
ﱠ
ٱلۡأَرۡضَ
ﱡ
وَمِنۡهُم
ﱢ
مَّنۡ
ﱣ
أَغۡرَقۡنَاۚ
ﱤﱥ
وَمَا
ﱦ
كَانَ
ﱧ
ٱللَّهُ
ﱨ
لِيَظۡلِمَهُمۡ
ﱩ
وَلَٰكِن
ﱪ
كَانُوٓاْ
ﱫ
أَنفُسَهُمۡ
ﱬ
يَظۡلِمُونَ
ﱭ
٤٠
ﱮ
Ognuno colpimmo per il suo peccato: contro alcuni mandammo un ciclone, altri furono trafitti dal Grido, altri facemmo inghiottire dalla terra e altri annegammo
1
. Allah non fece loro torto: furono essi a far torto a loro stessi.
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Tafsir Fathul Majid
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