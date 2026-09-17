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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 34
Al-'Ankabut
34
29:34
انا منزلون على اهل هاذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ٣٤
إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰٓ أَهْلِ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزًۭا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ٣٤
إِنَّا
ﱾ
مُنزِلُونَ
ﱿ
عَلَىٰٓ
ﲀ
أَهۡلِ
ﲁ
هَٰذِهِ
ﲂ
ٱلۡقَرۡيَةِ
ﲃ
رِجۡزٗا
ﲄ
مِّنَ
ﲅ
ٱلسَّمَآءِ
ﲆ
بِمَا
ﲇ
كَانُواْ
ﲈ
يَفۡسُقُونَ
ﲉ
٣٤
ﲊ
In verità siamo [mandati] per far cadere dal cielo un castigo sugli abitanti di questa città
1
, per la loro turpitudine».
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Tafsir Fathul Majid
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