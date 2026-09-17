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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 27
Al-'Ankabut
27
29:27
ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب واتيناه اجره في الدنيا وانه في الاخرة لمن الصالحين ٢٧
وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِى ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَـٰبَ وَءَاتَيْنَـٰهُ أَجْرَهُۥ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُۥ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ٢٧
وَوَهَبۡنَا
ﲄ
لَهُۥٓ
ﲅ
إِسۡحَٰقَ
ﲆ
وَيَعۡقُوبَ
ﲇ
وَجَعَلۡنَا
ﲈ
فِي
ﲉ
ذُرِّيَّتِهِ
ﲊ
ٱلنُّبُوَّةَ
ﲋ
وَٱلۡكِتَٰبَ
ﲌ
وَءَاتَيۡنَٰهُ
ﲍ
أَجۡرَهُۥ
ﲎ
فِي
ﲏ
ٱلدُّنۡيَاۖ
ﲐﲑ
وَإِنَّهُۥ
ﲒ
فِي
ﲓ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﲔ
لَمِنَ
ﲕ
ٱلصَّٰلِحِينَ
ﲖ
٢٧
ﲗ
Concedemmo [ad Abramo] Isacco e Giacobbe e nella sua progenie stabilimmo la profezia e il Libro. Gli pagammo la sua mercede in questa vita e nell’altra sarà tra i giusti.
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