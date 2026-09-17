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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 25
Al-'Ankabut
25
29:25
وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وماواكم النار وما لكم من ناصرين ٢٥
وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَـٰنًۭا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍۢ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًۭا وَمَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّـٰصِرِينَ ٢٥
وَقَالَ
ﱗ
إِنَّمَا
ﱘ
ٱتَّخَذۡتُم
ﱙ
مِّن
ﱚ
دُونِ
ﱛ
ٱللَّهِ
ﱜ
أَوۡثَٰنٗا
ﱝ
مَّوَدَّةَ
ﱞ
بَيۡنِكُمۡ
ﱟ
فِي
ﱠ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﱡ
ٱلدُّنۡيَاۖ
ﱢﱣ
ثُمَّ
ﱤ
يَوۡمَ
ﱥ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
ﱦ
يَكۡفُرُ
ﱧ
بَعۡضُكُم
ﱨ
بِبَعۡضٖ
ﱩ
وَيَلۡعَنُ
ﱪ
بَعۡضُكُم
ﱫ
بَعۡضٗا
ﱬ
وَمَأۡوَىٰكُمُ
ﱭ
ٱلنَّارُ
ﱮ
وَمَا
ﱯ
لَكُم
ﱰ
مِّن
ﱱ
نَّٰصِرِينَ
ﱲ
٢٥
ﱳ
Disse: «Invero non avete adottato gli idoli all’infuori di Allah se non per amore reciproco
1
in questo mondo. Poi, nel Giorno della Resurrezione gli uni disconosceranno gli altri e gli uni malediranno gli altri; vostra dimora sarà il fuoco e non avrete chi vi soccorrerà».
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Tafsir Fathul Majid
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