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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 24
Al-'Ankabut
24
29:24
فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذالك لايات لقوم يومنون ٢٤
فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَىٰهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يُؤْمِنُونَ ٢٤
فَمَا
ﱁ
كَانَ
ﱂ
جَوَابَ
ﱃ
قَوۡمِهِۦٓ
ﱄ
إِلَّآ
ﱅ
أَن
ﱆ
قَالُواْ
ﱇ
ٱقۡتُلُوهُ
ﱈ
أَوۡ
ﱉ
حَرِّقُوهُ
ﱊ
فَأَنجَىٰهُ
ﱋ
ٱللَّهُ
ﱌ
مِنَ
ﱍ
ٱلنَّارِۚ
ﱎﱏ
إِنَّ
ﱐ
فِي
ﱑ
ذَٰلِكَ
ﱒ
لَأٓيَٰتٖ
ﱓ
لِّقَوۡمٖ
ﱔ
يُؤۡمِنُونَ
ﱕ
٢٤
ﱖ
La sola risposta del suo popolo fu: «Uccidetelo o bruciatelo»; ma Allah lo salvò dal fuoco. Questi sono segni per un popolo che crede.
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Tafsir Fathul Majid
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