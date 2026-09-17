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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 17
Al-'Ankabut
17
29:17
انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون ١٧
إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَـٰنًۭا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًۭا فَٱبْتَغُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُوا۟ لَهُۥٓ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٧
إِنَّمَا
ﱗ
تَعۡبُدُونَ
ﱘ
مِن
ﱙ
دُونِ
ﱚ
ٱللَّهِ
ﱛ
أَوۡثَٰنٗا
ﱜ
وَتَخۡلُقُونَ
ﱝ
إِفۡكًاۚ
ﱞﱟ
إِنَّ
ﱠ
ٱلَّذِينَ
ﱡ
تَعۡبُدُونَ
ﱢ
مِن
ﱣ
دُونِ
ﱤ
ٱللَّهِ
ﱥ
لَا
ﱦ
يَمۡلِكُونَ
ﱧ
لَكُمۡ
ﱨ
رِزۡقٗا
ﱩ
فَٱبۡتَغُواْ
ﱪ
عِندَ
ﱫ
ٱللَّهِ
ﱬ
ٱلرِّزۡقَ
ﱭ
وَٱعۡبُدُوهُ
ﱮ
وَٱشۡكُرُواْ
ﱯ
لَهُۥٓۖ
ﱰﱱ
إِلَيۡهِ
ﱲ
تُرۡجَعُونَ
ﱳ
١٧
ﱴ
Voi adorate idoli in luogo di Allah e inventate una menzogna. Coloro che adorate all’infuori di Allah, non sono in grado di provvedere a voi in nulla. Cercate provvidenza presso Allah, adorateLo e siateGli riconoscenti: a Lui sarete ricondotti.
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