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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 13
Al-'Ankabut
13
29:13
وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم وليسالن يوم القيامة عما كانوا يفترون ١٣
وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًۭا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ۖ وَلَيُسْـَٔلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ عَمَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ ١٣
وَلَيَحۡمِلُنَّ
ﲫ
أَثۡقَالَهُمۡ
ﲬ
وَأَثۡقَالٗا
ﲭ
مَّعَ
ﲮ
أَثۡقَالِهِمۡۖ
ﲯﲰ
وَلَيُسۡـَٔلُنَّ
ﲱ
يَوۡمَ
ﲲ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
ﲳ
عَمَّا
ﲴ
كَانُواْ
ﲵ
يَفۡتَرُونَ
ﲶ
١٣
ﲷ
Porteranno i loro carichi e altri carichi oltre i loro
1
. Nel Giorno della Resurrezione saranno interrogati su quello che inventavano.
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Tafsir Fathul Majid
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