Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Qasas 28:23
Al-Qasas
23
28:23
ولما ورد ماء مدين وجد عليه امة من الناس يسقون ووجد من دونهم امراتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير ٢٣
وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةًۭ مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِى حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَآءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌۭ كَبِيرٌۭ ٢٣
وَلَمَّا
وَرَدَ
مَآءَ
مَدۡيَنَ
وَجَدَ
عَلَيۡهِ
أُمَّةٗ
مِّنَ
ٱلنَّاسِ
يَسۡقُونَ
وَوَجَدَ
مِن
دُونِهِمُ
ٱمۡرَأَتَيۡنِ
تَذُودَانِۖ
قَالَ
مَا
خَطۡبُكُمَاۖ
قَالَتَا
لَا
نَسۡقِي
حَتَّىٰ
يُصۡدِرَ
ٱلرِّعَآءُۖ
وَأَبُونَا
شَيۡخٞ
كَبِيرٞ
٢٣
Quando giunse all’acqua di Madian, vi trovò una moltitudine di uomini che abbeverava e scorse due donne che si tenevano in disparte trattenendo [i loro animali]. Disse: «Cosa vi succede?». Risposero: «Non abbevereremo finché i pastori non saranno partiti; nostro padre è molto vecchio»
1
.
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{ههواڵ و بهسهرهاتى موسا پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- و دوو كچه شوانهكه} [
وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ
] وه كاتێك كه گهیشته سهر ئاوێك كه له (مهدیهن) بیریان ههبوو شوانهكان مهڕیان دههێناو ئاویان دهدا [
وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ
] خهڵكانێكی زۆری بینی لهوێ ئاو به ئاژهڵهكانیان ئهدهن [
وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ
] وه له دووریشهوه له دوای ههموویانه دوو ئافرهتی بینی كه ڕێگری له ئاژهڵهكانیان ئهكهن و نایهلن بچنه پێشهوه بۆ سهر ئاوهكه [
قَالَ مَا خَطْبُكُمَا
] موسا -
صلی الله علیه وسلم
- بهزهیى پێیاندا هاتهوهو پێى وتن: ئێوه چیتانه بۆ نایهلن ئاژهڵهكانتان بچێته سهر ئاوهكهو ئاویان نادهن؟ [
قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ
] وتیان: عادهتی ئێمه وایه ئاو به ئاژهڵهكانمان نادهین و پهله ناكهین تا خهڵكی ههمووی ئاو به ئاژهڵی خۆیان ئهدهن و چۆڵ ئهبێ بۆ ئهوهی تێكهڵیان نهبین [
وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (٢٣)
] وه باوكیشمان پیاوێكی به تهمهن و بهساڵاچووهو توانای ئهوهی نیه كه ئاو به ئاژهڵهكان بدات