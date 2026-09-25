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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 82
Ghafir
82
40:82
افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اكثر منهم واشد قوة واثارا في الارض فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون ٨٢
أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةًۭ وَءَاثَارًۭا فِى ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ٨٢
أَفَلَمۡ
ﲂ
يَسِيرُواْ
ﲃ
فِي
ﲄ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲅ
فَيَنظُرُواْ
ﲆ
كَيۡفَ
ﲇ
كَانَ
ﲈ
عَٰقِبَةُ
ﲉ
ٱلَّذِينَ
ﲊ
مِن
ﲋ
قَبۡلِهِمۡۚ
ﲌﲍ
كَانُوٓاْ
ﲎ
أَكۡثَرَ
ﲏ
مِنۡهُمۡ
ﲐ
وَأَشَدَّ
ﲑ
قُوَّةٗ
ﲒ
وَءَاثَارٗا
ﲓ
فِي
ﲔ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲕ
فَمَآ
ﲖ
أَغۡنَىٰ
ﲗ
عَنۡهُم
ﲘ
مَّا
ﲙ
كَانُواْ
ﲚ
يَكۡسِبُونَ
ﲛ
٨٢
ﲜ
Non hanno viaggiato sulla terra e visto quel che avvenne a coloro che li precedettero e che pure erano più numerosi di loro, più forti e lasciarono maggiori vestigia sulla terra
1
? Quel che avevano acquisito non fu loro di nessuna utilità.
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Tafsir Fathul Majid
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