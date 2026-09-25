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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 74
Ghafir
74
40:74
من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شييا كذالك يضل الله الكافرين ٧٤
مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالُوا۟ ضَلُّوا۟ عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُوا۟ مِن قَبْلُ شَيْـًۭٔا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَـٰفِرِينَ ٧٤
مِن
ﲜ
دُونِ
ﲝ
ٱللَّهِۖ
ﲞﲟ
قَالُواْ
ﲠ
ضَلُّواْ
ﲡ
عَنَّا
ﲢ
بَل
ﲣ
لَّمۡ
ﲤ
نَكُن
ﲥ
نَّدۡعُواْ
ﲦ
مِن
ﲧ
قَبۡلُ
ﲨ
شَيۡـٔٗاۚ
ﲩﲪ
كَذَٰلِكَ
ﲫ
يُضِلُّ
ﲬ
ٱللَّهُ
ﲭ
ٱلۡكَٰفِرِينَ
ﲮ
٧٤
ﲯ
all’infuori di Allah?». Risponderanno: «Si sono allontanati da noi: anzi, non invocavamo altro che il nulla!». Così Allah svia i miscredenti.
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Tafsir Fathul Majid
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