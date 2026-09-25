[ مِنْ دُونِ اللَّهِ ] كه جگه له خوای گهوره ئهوانتان ئهپهرست [ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا ] ئهوانیش دهلێن: ون بوونهو دیار نین و نایانبینین و سودیان بۆمان نیه [ بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئًا ] ئهلێن: بهڵكو ئێمه پێشتریش دوعامان له كهس نهكردووهو جگه له خوای گهورهمان نهپهرستووه، (واته: درۆ ئهكهن وا ئهزانن به درۆ كردن ڕزگاریان دهبێت، یاخود داننانه بهوهی كه ئهو پهرستراوانهی كه له دونیا ئهوان پهرستوویانه پهرستراوی راست نهبوونهو بهتاڵ بوونه) [ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ (٧٤) ] بهم شێوازه خوای گهوره كافران وێڵ و گومڕا ئهكات.