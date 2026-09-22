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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 69
Ghafir
69
40:69
الم تر الى الذين يجادلون في ايات الله انى يصرفون ٦٩
أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَـٰدِلُونَ فِىٓ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ ٦٩
أَلَمۡ
ﱰ
تَرَ
ﱱ
إِلَى
ﱲ
ٱلَّذِينَ
ﱳ
يُجَٰدِلُونَ
ﱴ
فِيٓ
ﱵ
ءَايَٰتِ
ﱶ
ٱللَّهِ
ﱷ
أَنَّىٰ
ﱸ
يُصۡرَفُونَ
ﱹ
٦٩
ﱺ
Non hai visto coloro che polemizzano a proposito dei segni di Allah, come si sono allontanati [da Lui]?
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Tafsir Fathul Majid
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