Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 67
Ghafir
67
40:67
هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلكم تعقلون ٦٧
هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍۢ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍۢ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍۢ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًۭا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا۟ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا۟ شُيُوخًۭا ۚ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ ۖ وَلِتَبْلُغُوٓا۟ أَجَلًۭا مُّسَمًّۭى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٦٧
هُوَ
ﱁ
ٱلَّذِي
ﱂ
خَلَقَكُم
ﱃ
مِّن
ﱄ
تُرَابٖ
ﱅ
ثُمَّ
ﱆ
مِن
ﱇ
نُّطۡفَةٖ
ﱈ
ثُمَّ
ﱉ
مِنۡ
ﱊ
عَلَقَةٖ
ﱋ
ثُمَّ
ﱌ
يُخۡرِجُكُمۡ
ﱍ
طِفۡلٗا
ﱎ
ثُمَّ
ﱏ
لِتَبۡلُغُوٓاْ
ﱐ
أَشُدَّكُمۡ
ﱑ
ثُمَّ
ﱒ
لِتَكُونُواْ
ﱓ
شُيُوخٗاۚ
ﱔﱕ
وَمِنكُم
ﱖ
مَّن
ﱗ
يُتَوَفَّىٰ
ﱘ
مِن
ﱙ
قَبۡلُۖ
ﱚﱛ
وَلِتَبۡلُغُوٓاْ
ﱜ
أَجَلٗا
ﱝ
مُّسَمّٗى
ﱞ
وَلَعَلَّكُمۡ
ﱟ
تَعۡقِلُونَ
ﱠ
٦٧
ﱡ
Egli è Colui Che vi ha creati dalla terra, poi da una goccia di sperma e poi da una aderenza. Vi ha fatto uscire neonati [dal grembo materno] perché possiate poi raggiungere la pienezza e poi la vecchiaia – ma qualcuno di voi muore prima – affinché giungiate ad un termine stabilito. Rifletterete dunque?
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.