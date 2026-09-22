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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 64
Ghafir
64
40:64
الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذالكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ٦٤
ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًۭا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءًۭ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَـٰتِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٦٤
ٱللَّهُ
ﲈ
ٱلَّذِي
ﲉ
جَعَلَ
ﲊ
لَكُمُ
ﲋ
ٱلۡأَرۡضَ
ﲌ
قَرَارٗا
ﲍ
وَٱلسَّمَآءَ
ﲎ
بِنَآءٗ
ﲏ
وَصَوَّرَكُمۡ
ﲐ
فَأَحۡسَنَ
ﲑ
صُوَرَكُمۡ
ﲒ
وَرَزَقَكُم
ﲓ
مِّنَ
ﲔ
ٱلطَّيِّبَٰتِۚ
ﲕﲖ
ذَٰلِكُمُ
ﲗ
ٱللَّهُ
ﲘ
رَبُّكُمۡۖ
ﲙﲚ
فَتَبَارَكَ
ﲛ
ٱللَّهُ
ﲜ
رَبُّ
ﲝ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﲞ
٦٤
ﲟ
È Allah Che vi ha concesso la terra come stabile dimora e il cielo come un tetto e vi ha dato forma – e che armoniosa forma vi ha dato – e vi ha nutrito di cose eccellenti. Questi è Allah, il vostro Signore. Sia benedetto Allah, Signore dei mondi.
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