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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 56
Ghafir
56
40:56
ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله انه هو السميع البصير ٥٦
إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَـٰدِلُونَ فِىٓ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَـٰنٍ أَتَىٰهُمْ ۙ إِن فِى صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌۭ مَّا هُم بِبَـٰلِغِيهِ ۚ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ٥٦
إِنَّ
ﲈ
ٱلَّذِينَ
ﲉ
يُجَٰدِلُونَ
ﲊ
فِيٓ
ﲋ
ءَايَٰتِ
ﲌ
ٱللَّهِ
ﲍ
بِغَيۡرِ
ﲎ
سُلۡطَٰنٍ
ﲏ
أَتَىٰهُمۡ
ﲐ
إِن
ﲑ
فِي
ﲒ
صُدُورِهِمۡ
ﲓ
إِلَّا
ﲔ
كِبۡرٞ
ﲕ
مَّا
ﲖ
هُم
ﲗ
بِبَٰلِغِيهِۚ
ﲘﲙ
فَٱسۡتَعِذۡ
ﲚ
بِٱللَّهِۖ
ﲛﲜ
إِنَّهُۥ
ﲝ
هُوَ
ﲞ
ٱلسَّمِيعُ
ﲟ
ٱلۡبَصِيرُ
ﲠ
٥٦
ﲡ
Coloro che polemizzano sui segni di Allah, senza aver ricevuto nessuna autorità [per farlo], non hanno altro che invidia nei loro petti: non raggiungeranno il loro scopo
1
. Implora dunque la protezione di Allah. Egli è Colui che tutto ascolta e osserva.
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