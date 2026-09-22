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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 47
Ghafir
47
40:47
واذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار ٤٧
وَإِذْ يَتَحَآجُّونَ فِى ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَـٰٓؤُا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا۟ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًۭا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًۭا مِّنَ ٱلنَّارِ ٤٧
وَإِذۡ
ﲝ
يَتَحَآجُّونَ
ﲞ
فِي
ﲟ
ٱلنَّارِ
ﲠ
فَيَقُولُ
ﲡ
ٱلضُّعَفَٰٓؤُاْ
ﲢ
لِلَّذِينَ
ﲣ
ٱسۡتَكۡبَرُوٓاْ
ﲤ
إِنَّا
ﲥ
كُنَّا
ﲦ
لَكُمۡ
ﲧ
تَبَعٗا
ﲨ
فَهَلۡ
ﲩ
أَنتُم
ﲪ
مُّغۡنُونَ
ﲫ
عَنَّا
ﲬ
نَصِيبٗا
ﲭ
مِّنَ
ﲮ
ٱلنَّارِ
ﲯ
٤٧
ﲰ
E quando [i dannati] disputeranno tra loro nel Fuoco, diranno i deboli a coloro che erano superbi: «Noi vi seguivamo, potresti darci un po’ di riparo da [questo] Fuoco?».
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