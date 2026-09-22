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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 46
Ghafir
46
40:46
النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا ال فرعون اشد العذاب ٤٦
ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّۭا وَعَشِيًّۭا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا۟ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ٤٦
ٱلنَّارُ
ﲎ
يُعۡرَضُونَ
ﲏ
عَلَيۡهَا
ﲐ
غُدُوّٗا
ﲑ
وَعَشِيّٗاۚ
ﲒﲓ
وَيَوۡمَ
ﲔ
تَقُومُ
ﲕ
ٱلسَّاعَةُ
ﲖ
أَدۡخِلُوٓاْ
ﲗ
ءَالَ
ﲘ
فِرۡعَوۡنَ
ﲙ
أَشَدَّ
ﲚ
ٱلۡعَذَابِ
ﲛ
٤٦
ﲜ
vengono esposti al Fuoco, al mattino e alla sera. Il Giorno in cui sorgerà l’Ora, [sarà detto]: «Introducete la gente di Faraone nel più severo dei castighi!».
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