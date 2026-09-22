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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 39
Ghafir
39
40:39
يا قوم انما هاذه الحياة الدنيا متاع وان الاخرة هي دار القرار ٣٩
يَـٰقَوْمِ إِنَّمَا هَـٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا مَتَـٰعٌۭ وَإِنَّ ٱلْـَٔاخِرَةَ هِىَ دَارُ ٱلْقَرَارِ ٣٩
يَٰقَوۡمِ
ﲩ
إِنَّمَا
ﲪ
هَٰذِهِ
ﲫ
ٱلۡحَيَوٰةُ
ﲬ
ٱلدُّنۡيَا
ﲭ
مَتَٰعٞ
ﲮ
وَإِنَّ
ﲯ
ٱلۡأٓخِرَةَ
ﲰ
هِيَ
ﲱ
دَارُ
ﲲ
ٱلۡقَرَارِ
ﲳ
٣٩
ﲴ
O popol mio, questa vita è solo godimento effimero, mentre in verità l’altra vita è la stabile dimora.
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