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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 37
Ghafir
37
40:37
اسباب السماوات فاطلع الى الاه موسى واني لاظنه كاذبا وكذالك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب ٣٧
أَسْبَـٰبَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰٓ إِلَـٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لَأَظُنُّهُۥ كَـٰذِبًۭا ۚ وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ۚ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِى تَبَابٍۢ ٣٧
أَسۡبَٰبَ
ﲆ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲇ
فَأَطَّلِعَ
ﲈ
إِلَىٰٓ
ﲉ
إِلَٰهِ
ﲊ
مُوسَىٰ
ﲋ
وَإِنِّي
ﲌ
لَأَظُنُّهُۥ
ﲍ
كَٰذِبٗاۚ
ﲎﲏ
وَكَذَٰلِكَ
ﲐ
زُيِّنَ
ﲑ
لِفِرۡعَوۡنَ
ﲒ
سُوٓءُ
ﲓ
عَمَلِهِۦ
ﲔ
وَصُدَّ
ﲕ
عَنِ
ﲖ
ٱلسَّبِيلِۚ
ﲗﲘ
وَمَا
ﲙ
كَيۡدُ
ﲚ
فِرۡعَوۡنَ
ﲛ
إِلَّا
ﲜ
فِي
ﲝ
تَبَابٖ
ﲞ
٣٧
ﲟ
le vie dei cieli, e ascenderò al Dio di Mosè, nonostante lo
1
ritenga un bugiardo». Così la peggior azione di Faraone fu resa bella ai suoi occhi. Fu sviato dalla [retta] via. L’astuzia di Faraone non fu destinata che al fallimento.
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