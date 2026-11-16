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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tawbah Ayah 128
At-Tawbah
128
9:128
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمومنين رءوف رحيم ١٢٨
لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌۭ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌۭ رَّحِيمٌۭ ١٢٨
لَقَدۡ
ﲜ
جَآءَكُمۡ
ﲝ
رَسُولٞ
ﲞ
مِّنۡ
ﲟ
أَنفُسِكُمۡ
ﲠ
عَزِيزٌ
ﲡ
عَلَيۡهِ
ﲢ
مَا
ﲣ
عَنِتُّمۡ
ﲤ
حَرِيصٌ
ﲥ
عَلَيۡكُم
ﲦ
بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﲧ
رَءُوفٞ
ﲨ
رَّحِيمٞ
ﲩ
١٢٨
ﲪ
Ora vi è giunto un Messaggero scelto tra voi; gli è gravosa la pena che soffrite, brama il vostro bene, è dolce e misericordioso verso i credenti.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.